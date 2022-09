Cosa non comune - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cosa non comune. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RARITÀ

Significato/Curiosita : Cosa non comune

«cosa nostra» (nel linguaggio comune genericamente detta mafia siciliana o semplicemente mafia) è un'organizzazione criminale di tipo mafioso-terroristico...

L'ipotesi della rarità della terra è un'ipotesi, nel campo della planetologia e dell'astrobiologia, secondo cui l'emergenza della vita pluricellulare (metazoa)...

