Chiudere con il tappo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiudere con il tappo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TURARE

Significato/Curiosita : Chiudere con il tappo

Voce principale: tappo. il tappo a corona è un tipo di tappo utilizzato per chiudere le bottiglie di vetro. il tappo è costituito da una capsula metallica...

Il distretto di turar rysqulov (in kazako: ) è un distretto (audan) del kazakistan con capoluogo qulan.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con chiudere; tappo; Le membrane per chiudere gli occhi; Scorrono per chiudere una porta senza chiave; Una stringa per chiudere ; Non riescono a chiudere occhio; Sacco con il tappo ; Ha i forellini nel tappo ; Hai forellini sul tappo ; Allentare un tappo , un bullone, ecc; Cerca nelle Definizioni