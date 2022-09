Canapi delle barche a vela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Canapi delle barche a vela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ORZE

Significato/Curiosita : Canapi delle barche a vela

Acciaio galvanizzato, su alcune vecchie barche, o in fibra di carbonio, o kevlar, di peso leggero, sulle barche da regata. una drizza può essere fissata...

Consonanti dopo n, m ed anche di s dopo r, come in fónde "fonte", càmbe "campo", órze "orso", e la resa -r- del nesso latino volgare -rj-. in questi tutti i dialetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

