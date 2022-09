In camera hanno il minibar - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In camera hanno il minibar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : HOTEL

Porta della camera, si dirige verso il minibar per offrire una bottiglietta d'acqua al suo ospite che però lo uccide. cadendo, cerca appoggio in una sedia...

(disambigua). disambiguazione – "hotel" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi hotel (disambigua). un albergo (o hotel) è un'impresa ricettiva che... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

camera ... senza cera; Quello di ripresa è il camera man; Il campanello... del presidente della camera ; La camera ... confidenziale lat; Caratterizza due parole uguali nel suono ma che hanno un diverso significato; hanno un colorito scuro; Atomi che hanno carica negativa; hanno acque torbide; In fondo al minibar