Caldo giubbotto con cappuccio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caldo giubbotto con cappuccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : GIACCA A VENTO

Significato/Curiosita : Caldo giubbotto con cappuccio

Sprovvisto di maniche. anorak o parka è un giubbotto impermeabile fornito di cappuccio. eskimo è un giubbotto con cappuccio bordato di pelo. impermeabile è un...

Con il termine giacca a vento (in inglese windbreaker) si intende una giubba, una felpa, un cappotto o un soprabito capace di proteggere dall'aria, sia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con caldo; giubbotto; cappuccio; Bricchi per un caldo infuso; Vento caldo e umido; brulé: va bevuto caldo ; Fu detto il re del caldo ; giubbotto in pelle talvolta con borchie o cerniere; Il giubbotto proprio della Moncler; giubbotto di pelle... che si batte finché è caldo; giubbotto corto con elastico in vita e ai polsi; cappuccio attaccato al bavero; Si ottengono dalle foglie del cavolo cappuccio ; Caldi giubbotti con cappuccio ; Giaccone impermeabile con cappuccio ; Cerca nelle Definizioni