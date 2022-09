Un buco in terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un buco in terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FOSSA

Significato/Curiosita : Un buco in terra

A cui più propriamente ci si riferisce quando si parla di "buco nell'ozono", in realtà un assottigliamento marcato dello strato stesso. lo strato di ozono...

fossa – comune in provincia dell'aquila fossa – frazione di bibbiano, in provincia di reggio emilia fossa – frazione di concordia sulla secchia, in provincia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con buco; terra; Disavanzo, buco di bilancio; Crea un... buco nell acqua; Un buco per dormire; A Milano si abbina all ossobuco ; Una pregiata terra cotta; Uno studioso della terra ; Può atterra re... a Gatwick; Collega con la terra ferma certe piccole isole; Cerca nelle Definizioni