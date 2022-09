Arnesi per i carpentieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arnesi per i carpentieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASCE

Significato/Curiosita : Arnesi per i carpentieri

Delle vetrine i contenitori che contengono i composti, solidi e liquidi, usati in laboratorio galenico per realizzare i medicamenti, arnesi da laboratorio...

Con una mano sola. generalmente le scuri usate in guerra vengono chiamate asce, nonostante abbiano il filo parallelo all'impugnatura, ad esempio nel caso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

