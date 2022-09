Arde sull altare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arde sull altare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CERO

Significato/Curiosita : Arde sull altare

Centrale del vittoriano. di fronte alla tomba sono posti due bracieri in cui arde una fiamma perenne; alla base di ognuno dei bracieri è posta una targa che...

Tokutei hieiri katsudo hojin konpyuta entateinmento retingu kiko) (sigla: cero) è l'organizzazione che classifica videogiochi e software su console in giappone... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 settembre 2022

Altre definizioni con arde; sull; altare; Pittoresco centro della Val Garde na; La Costa nei pressi di Villasimius, in Sarde gna; Così finiscono i nomi di certe località lombarde ; Il Girarde ngo campione di ciclismo; Si formano sull e guance dei bimbi; La dote di chi non ha certo peli sull a lingua; Firenze sull e targhe; Si allungano sull e guance a chi non si rade; Risaltare contro uno sfondo; altare per riti pagani; Lei all altare ; Esaltare l operato altrui;