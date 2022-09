Valeva per 9 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Valeva per 9. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IX

Significato/Curiosita : Valeva per 9

Anni e 140 giorni di età), migliorando il precedente record di 37 anni che valeva dal 1964 (marcatore alfredo di stéfano). a fine stagione prolunga il suo...

ix – sistema operativo unix focalizzato sulla sicurezza internet exchange o internet exchange point ix – periodico tedesco di informatica ix – album dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 20 settembre 2022

Altre definizioni con valeva; valeva un quarto di ettaro; Antica moneta romana, valeva un quarto di denaro; Una lamiera... che un tempo valeva denaro; La lettera che valeva mille; Cerca nelle Definizioni