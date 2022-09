Prova... di stima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prova... di stima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ATTESTAZIONE

Significato/Curiosita : Prova... di stima

Concentrarono sui settori economici dell'export della città. si stima che la perdita in termini di prodotto interno lordo sperimentata dall'economia newyorkese...

Certificato e certificazione sono usati anche i termini "attestato" e "attestazione". alcuni autori, però, riservano quest'ultimo ai casi in cui la dichiarazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 20 settembre 2022

Altre definizioni con prova; stima; Il numero di una prova ; Sensazione che i coraggiosi non prova no; Mette a dura prova la pazienza; Mettono fine alla prova ; Lo si rende in segno di rispetto e stima ; Svalutato e considerato con meno stima ; I Toscani estima tori del cacciucco; stima e compiacimento di sé in cui si può eccedere; Cerca nelle Definizioni