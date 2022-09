Mettere... al gelo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere... al gelo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IBERNARE

Significato/Curiosita : Mettere... al gelo

Il gelo si scioglie o rompighiaccio (in russo , ledolom) è un film muto sovietico del 1931 diretto dal regista boris barnet. il film è tratto dal...

Segretamente nello spazio a bordo di un'astronave ipertecnologica attrezzata per ibernare i passeggeri e raggiungere un possibile pianeta extrasolare abitabile.... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 20 settembre 2022

