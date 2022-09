Frammento roccioso o metanico relativamente piccolo del sistema solare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frammento roccioso o metanico relativamente piccolo del sistema solare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : METEOROIDE

Significato/Curiosita : Frammento roccioso o metanico relativamente piccolo del sistema solare

Contiene il lemma di dizionario «meteoroide» wikimedia commons contiene immagini o altri file su meteoroide (en) meteoroide, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 20 settembre 2022

Altre definizioni con frammento; roccioso; metanico; relativamente; piccolo; sistema; solare; frammento di sapone; Piccolissimo frammento di pane; Grosso frammento di roccia; frammento di un libro mostrato per pubblicità; Tavolato roccioso messicano; Promontorio roccioso del Tirreno; Corpo celeste roccioso che si muove tra i pianeti; Luogo roccioso e scosceso; relativamente a un singolo individuo; Prefìssoide per piccolo ; piccolo prospetto contenente dati; piccolo trilocale; Molto piccolo ; sistema zione... da camping; sistema rsi in alloggiamenti provvisori; sistema abusivo di reclutamento di braccianti; Peculiare sistema di ripresa e proiezione dei film; Antica strada consolare ; Corpo Consolare ; Le piante la trasformano da solare a chimica; Era consolare l Aurelia; Cerca nelle Definizioni