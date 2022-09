Case in centro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Case in centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AS

Significato/Curiosita : Case in centro

case di viso è un borgo alpino in quota (1753 m s.l.m.) della valle di viso, nel comune di ponte di legno, meta turistica, nota specialmente per le abitazioni...

as, comune del belgio aš, città della repubblica ceca ago-semajno, incontro esperantista giovanile a cadenza annuale, tenuto sino al 2008 alternativa sociale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 20 settembre 2022

