Processi per produrre cliché - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Processi per produrre cliché. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : FOTO INCISIONI

Significato/Curiosita : Processi per produrre cliche

Dei processi di composizione e stampa effettuati mediante l'uso di matrici in rilievo composte di caratteri mobili o di cliché inchiostrati. per estensione...

File sulle incisione rupestre (en) incisioni rupestri, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) opere riguardanti incisioni rupestri... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 19 settembre 2022

Altre definizioni con processi; produrre; cliché; Per lezioni e processi ; Si presentano nei processi ; Accomuna processi e staffette; Attiva processi nella lavorazione del formaggio; Soffiare l aria per produrre un suono; Incapaci di produrre ; Inchiostro usato in passato per riprodurre uno scritto su un altro foglio di carta; Altoparlante progettato per riprodurre le frequenze basse; Secondo un cliché , quelle mezze non esistono più; Cerca nelle Definizioni