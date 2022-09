Nota dell Editore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nota dell Editore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : NDE

Significato/Curiosita : Nota dell editore

Indicazioni su editore o stampatore, luogo e data di stampa, che possono trovarsi sul frontespizio di un libro, al suo verso o al colophon, vedi nota tipografica...

Britannico nde – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di mandera (kenya) nde – codice iso 639-2 alpha-3 della lingua ndebele settentrionale nde – nome... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 19 settembre 2022

