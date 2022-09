L ex-tennista Sampras - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ex-tennista Sampras. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PETE

Significato/Curiosita : L ex-tennista sampras

“federer è il miglior tennista di tutti i tempi”, su ubitennis.com, 29 novembre 2014. ^ (en) federer: "sampras è il migliore". sampras: "il più forte è federer"...

pete sampras, all'anagrafe petros sampras (potomac, 12 agosto 1971), è un ex tennista statunitense. soprannominato pistols o pistol pete per i suoi potenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 19 settembre 2022

