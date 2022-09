Lo estingue l amnistia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo estingue l amnistia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

l'amnistia estingue il reato, che quindi è come se non fosse mai stato commesso, l'indulto estingue solo la pena. inizialmente in italia l'amnistia era...

