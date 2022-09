L autore del romanzo La linea del Tomori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L autore del romanzo La linea del Tomori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : MANLIO CANCOGNI

Significato/Curiosita : L autore del romanzo la linea del tomori

la linea del tomori è un romanzo dello scrittore italiano manlio cancogni, pubblicato nel 1965. nello stesso anno, è giunto in finale al premio strega...

manlio cancogni (bologna, 16 luglio 1916 – marina di pietrasanta, 1º settembre 2015) è stato uno scrittore, giornalista e insegnante italiano. nacque... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 19 settembre 2022

