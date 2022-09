Serve per conciare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve per conciare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TANNINO

Significato/Curiosita : Serve per conciare

Vengono sottoposte le pelli al fine di conservarle e lavorarle. l'industria conciaria è il settore industriale che produce pelli e cuoio destinate prevalentemente...

Di alcune vitamine. ^ tannino in vocabolario - treccani, su treccani.it. url consultato il 18 aprile 2018. sapere.it, tannino - sapere.it, su sapere... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 18 settembre 2022

Altre definizioni con serve; conciare; Senza presa non serve ; serve quando la nave affonda; serve e per vagliare la farina; serve in cucina; conciare ... a dovere; Acconciare i capelli per renderli più voluminosi; conciare la pelle in modo da renderla granulosa e ruvida; Cerca nelle Definizioni