Scienza che studia fenomeni meteorologici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scienza che studia fenomeni meteorologici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CLIMATOLOGIA

Significato/Curiosita : Scienza che studia fenomeni meteorologici

letteralmente "studio dei fenomeni celesti") è il ramo delle scienze dell'atmosfera e della terra che studia i fenomeni fisici che avvengono nell'atmosfera...

Contiene il lemma di dizionario «climatologia» wikimedia commons contiene immagini o altri file su climatologia climatologia, in treccani.it – enciclopedie...

Altre definizioni con scienza; studia; fenomeni; meteorologici; La scienza che tratta della vite; La Levi-Montalcini della scienza ; La scienza divina; Un opposizione... di coscienza ; studia no la Terra; Ramo della matematica che studia le figure tridimensionali; Hanno il compito di studia re; I nomi degli animali studia ti dalla linguistica; Uno strumento di misura per fenomeni ottici; Studiano fenomeni meteorologici; Studio dei fenomeni luminosi; Un esperto di fenomeni dell occulto; Studiano fenomeni meteorologici ; Sono bollettini meteorologici ; Cerca nelle Definizioni