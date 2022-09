Prefìssoide per piccolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prefìssoide per piccolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MICRO

Significato/Curiosita : Prefissoide per piccolo

In alcuni dizionari potrebbero essere indicati come prefissoidi o primi elementi. i prefissoidi sono prefissi che indicano altre proprietà della parola...

micro (dal greco µ molto piccolo) può riferirsi a: micro (simbolo µ) – in metrologia è un prefisso del sistema internazionale di unità di misura... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 18 settembre 2022

