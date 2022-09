Si praticava con le sanguisughe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si praticava con le sanguisughe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SALASSO

Significato/Curiosita : Si praticava con le sanguisughe

Vescicale dove praticava un'incisione, raggiungendo poi il calcolo per l'estrazione. infine eseguivano la cauterizzazione per l'emostasi con i ferri "candenti"...

il salasso (in passato anche detto flebotomia) era una pratica medica diffusa nell'antichità...

