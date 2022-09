Legno per matite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Legno per matite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ONTANO

Significato/Curiosita : Legno per matite

matite vetro grafica: sono in grado di scrivere su varie superfici, su cui le comuni matite non possono scrivere, come vetro, pietra, metallo, legno,...

Disambiguazione – "ontano" rimanda qui. se stai cercando il simbolo utilizzato in araldica, vedi ontano (araldica). disambiguazione – "ontani" rimanda qui.... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 18 settembre 2022

Altre definizioni con legno; matite; legno per aeromodelli; La Casalegno della Tv; Pareti o pavimenti composti di tavole di legno ; Chiede un ciocco di legno a Mastro Ciliegia; Dermatite , causa rossore e prurito; Si usa per contenere penne e matite ; Strumento utile ad appuntire le matite ; Raffigurare con colori o matite ;