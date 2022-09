Acronimo per infrarosso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Acronimo per infrarosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IR

Significato/Curiosita : Acronimo per infrarosso

Un sensore ad infrarossi passivo (pir sensor, acronimo di passive infrared) è un sensore elettronico che rileva la radiazione infrarossa (ir) irradiata...

Evento ufologico ir – simbolo chimico dell'iridio ir – codice vettore iata di iran air ir – codice iso 3166-1 alpha-2 dell'iran .ir – dominio di primo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 18 settembre 2022

