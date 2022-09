Sostanza ottenibile dal lattice di numerose specie di piante delle regioni tropicali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanza ottenibile dal lattice di numerose specie di piante delle regioni tropicali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : GOMMA ELASTICA

Significato/Curiosita : Sostanza ottenibile dal lattice di numerose specie di piante delle regioni tropicali

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gomma (disambigua). la gomma è un materiale, naturale o sintetico, caratterizzato da elevata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

