Sono esperte nel... fingere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono esperte nel... fingere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ATTRICI

Significato/Curiosita : Sono esperte nel... fingere

Uno stuntman (in italiano cascatore) è un acrobata particolarmente esperto nel fingere cadute, tuffi, salti e scene pericolose in genere (in inglese stunt)...

