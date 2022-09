Lo sono le curve delle linee elettriche e dei cavi delle funivie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le curve delle linee elettriche e dei cavi delle funivie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CATENARIE

Significato/Curiosita : Lo sono le curve delle linee elettriche e dei cavi delle funivie

In matematica, la catenaria è una particolare curva piana iperbolica (dall'aspetto simile alla parabola), il cui andamento è quello caratteristico di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

