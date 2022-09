Somigliante, affine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Somigliante, affine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ANALOGO

Significato/Curiosita : Somigliante, affine

Quello prodotto dalla rotazione di un fuso. le fusa sono un rumore, somigliante a un sordo brontolio (non continuo), emesso da molte specie di felini...

Un analogo terrestre, chiamato anche gemello della terra o pianeta di tipo terrestre, è un esopianeta con condizioni simili a quelle che si trovano sulla... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

