Serve quando la nave affonda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve quando la nave affonda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCIALUPPA

Significato/Curiosita : Serve quando la nave affonda

Tonnellate. il 28 maggio 1998 la nave, rimasta ormeggiata nel porto di livorno e posta sotto sequestro probatorio, affondò; fu poi recuperata e avviata...

Disambiguazione – "scialuppa" rimanda qui. se stai cercando l'imbarcazione di salvataggio, vedi lancia di salvataggio. una lancia è una piccola imbarcazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

Altre definizioni con serve; quando; nave; affonda; serve e per vagliare la farina; serve in cucina; Arlecchino ne serve due secondo Carlo Goldoni; serve per bere a distanza; Si grida... quando si solleva; Così si va quando si va troppo piano; quando non c è più nulla da fare è chiusa; Si prova quando ci si toglie un peso; Spinge la motonave ; Equipaggio della nave dedito ai lavori umili; Assicurare la nave al fondo; Trave che collega poppa e prua della nave ; __ e affonda to; Possono causare l affonda mento di una nave; _ e affonda to; Fece affonda re il Titanic;