Un seguace... col libretto rosso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un seguace... col libretto rosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MAOISTA

Significato/Curiosita : Un seguace... col libretto rosso

Die zauberflöte ascolta[·info]) è un singspiel in due atti musicato da wolfgang amadeus mozart nel 1791, su libretto di emanuel schikaneder e con il contributo...

Furono partiti di modello maoista, che ne traevano cioè gli insegnamenti contro il revisionismo moderno (capeggiato, secondo i maoisti, dall'urss dopo la presa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

Altre definizioni con seguace; libretto; rosso; Una seguace del pope; seguace di una dottrina economica che dà molta importanza alle valute; Musulmano, seguace del Corano; Era un seguace del movimento di Francisco Franco; Il libretto degli assegni; I suoi Pensieri erano in un libretto rosso; La Madama del libretto di Giacosa e Illica; Un libretto musicato; È Grosso in Brasile mato; Il Carlo di Bianco, rosso e __; Tela grosso lana per vele latine; Carattere grosso e scuro; Cerca nelle Definizioni