In provincia di Verbano-Cusio-Ossola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OMEGNA

Significato/Curiosita : In provincia di verbano-cusio-ossola

La provincia del verbano-cusio-ossola, abbreviata in vb e conosciuta anche come la provincia azzurra, è una provincia italiana del piemonte di 154 233...

omegna (omegna in lombardo afi: /u'ma/) è un comune italiano di 14 438 abitanti in provincia del verbano-cusio-ossola in piemonte. rappresenta il principale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

