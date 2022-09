Il prestigio che i leader devono avere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il prestigio che i leader devono avere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CARISMA

Significato/Curiosita : Il prestigio che i leader devono avere

leader dell'opposizione, mantenendo un grande prestigio internazionale; nel 1946 pronunciò a fulton il famoso discorso sulla "cortina di ferro" che,...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi carisma (disambigua). il termine carisma (pronuncia moderna: /ka'rizma/, pronuncia aulica: /'karizma/)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

Altre definizioni con prestigio; leader; devono; avere; prestigio sa auto inglese; prestigio so undici di Bucarest; Un danno al prestigio ; Una prestigio sa Coppa velica; Kurt Cobain ne era il leader e cantante; Il Fanfani che fu un leader della Democrazia Cristiana; Il primo leader Sovietico in visita in USA; L Agnelli leader degli Afterhours; devono soddisfare gli avventori; Lo devono fare i modelli del dipinto; La devono osservare i militari; Spesso devono essere accompagnati da adulti; avere successo nelle ricerche; Erich , psicanalista tedesco di avere o essere; avere a che fare con qualcuno; Si può avere solo se si perde; Cerca nelle Definizioni