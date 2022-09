Non possono masticare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non possono masticare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SDENTATI

Significato/Curiosita : Non possono masticare

Inclini all'ansia da separazione e possono masticare oggetti in casa per alleviare lo stress. i bassotti possono essere difficili da evadere e spesso...

sdentato (toothless) è un personaggio immaginario, creato dalla scrittrice cressida cowell. nel franchise dragon trainer è uno dei protagonisti della serie... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

Altre definizioni con possono; masticare; Non possono mancare nella pasqualina; possono essere primi e immaginari; Si possono contare sulle dita; possono essere da crash test e da sartoria; Difficile da masticare ; Facili da masticare , morbidi; Morbidi da masticare ; Si dice che lo usa chi s ingozza... senza masticare ; Cerca nelle Definizioni