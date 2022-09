Lodi pubbliche e solenni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lodi pubbliche e solenni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ENCOMI

Significato/Curiosita : Lodi pubbliche e solenni

Cercando altri significati, vedi lodi (disambigua). lodi (ipa: ['ldi], pronuncia[·info]; lòd in dialetto lodigiano) è un comune italiano di 44 793 abitanti...

L'encomio di elena è un testo del filosofo sofista gorgia da lentini. in esso l'autore si pone l'obiettivo di scagionare elena, moglie di menelao, dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

Altre definizioni con lodi; pubbliche; solenni; Uccello dal canto melodi oso; Lo è il Grillo nato dalla penna di Collodi ; Troglodi ta, uomo dal comportamento rozzo; Uccello dal proverbiale canto melodi oso; La più orientale tra le Repubbliche marinare; Imprese pubbliche istituite per assumere i disoccupati; Lo sono le repubbliche come quella francese o quella Usa; Una delle repubbliche marinare; Imponenza, solenni tà; solenni copricapi; I solenni canti di David; Illustri, solenni ; Cerca nelle Definizioni