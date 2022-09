Ha la forma di una mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha la forma di una mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GUANTO

Significato/Curiosita : Ha la forma di una mano

Via della mano sinistra e via della mano destra sono due locuzioni che si riferiscono a una dicotomia tra due opposte filosofie, presente nella tradizione...

L'espressione "gettare il guanto": un nobile si sfilava il guanto e lo gettava ai piedi come segno di sfida. essendo i guanti spesso associati alla superiorità... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

Altre definizioni con forma; mano; Il lago forma to dall Oglio; Una corsa d allenamento per tenersi in forma ; forma no l alfabeto; La forma no gli azionisti; Nativa di un noto rione romano ; Formano l alfabeto; È abilissimo... di mano ; La formano gli azionisti; Cerca nelle Definizioni