Espressione con cui si indica la condizione di una diocesi priva temporaneamente del suo vescovo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Espressione con cui si indica la condizione di una diocesi priva temporaneamente del suo vescovo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SEDE VACANTE

Significato/Curiosita : Espressione con cui si indica la condizione di una diocesi priva temporaneamente del suo vescovo

Questo caso, la sede diventa vacante nel momento in cui il vescovo riceve comunicazione della pena. se nella diocesi che si è resa vacante esiste un vescovo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

