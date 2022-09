Designano cose e persone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Designano cose e persone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NOMI

Significato/Curiosita : Designano cose e persone

Riferimento: in senso lato designano il gruppo o la classe di reddito che si colloca più in basso nella scala sociale. in senso generale e partendo dalla definizione...

nomi – città giapponese nomi – comune italiano federico nomi – avvocato italiano federigo nomi – letterato italiano ida nomi – insegnante storica italiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

Altre definizioni con designano; cose; persone; Elezioni che designano il candidato di un partito; designano l anonimo; designano l anonimo; designano l'anonimo; Si scrive sui pacchi che contengono cose delicate; Non ne hanno le cose eterne; Attribuzione di carattere divino a cose o eventi; Offendono le cose sacre; Crocchio di persone ; Si stringe in più persone ; Le persone per le strade; Il network... di persone ing; Cerca nelle Definizioni