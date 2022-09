Comportarsi in modo più sensato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comportarsi in modo più sensato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : DARSI UNA REGOLATA

Significato/Curiosita : Comportarsi in modo piu sensato

Che ritiene più sensato, in quanto lei rischierebbe sepsi, embolia lipidica, emorragia e altre conseguenze di un'amputazione eseguita in quell'ambiente;...

Finestra. i ragazzi, ripresi dal rettore per i pessimi voti, invece di darsi una regolata, decidono di organizzare un "toga party" (john belushi pronuncerà... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

Altre definizioni con comportarsi; modo; sensato; comportarsi vandalicamente, distruggere; Modo di comportarsi ; Costume, modo abituale di comportarsi ; Il gentle__ sa comportarsi ; Parlare in modo irragionevole; Un modo di conversare molto moderno; Sugo brodoso con pomodo ro e pesce o molluschi; Lodare in modo eccessivo; Straordinario ma un po insensato ; Il ragionamento sensato non ne fa nemmeno una; Sciocco, insensato ; Ne è privo un discorso insensato e illogico;