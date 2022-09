Lo è la cassa con i polmoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la cassa con i polmoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TORACICA

Significato/Curiosita : Lo e la cassa con i polmoni

la gabbia o cassa toracica si trova nella metà anteriore del corpo dei vertebrati, nei tetrapodi tra collo e diaframma ed è costituita dallo sterno, dalle...

Vertebra toracica e si continua nell'aorta addominale a livello della 12ª vertebra toracica (orifizio aortico del diaframma). l'aorta toracica contrae... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

