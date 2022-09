Bozza... per una testata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bozza... per una testata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BERNOCCOLO

Significato/Curiosita : Bozza... per una testata

testata tra la boccola e la corona, nel quale è presente un tappo in sughero e una base in metallo che separa quest’ultimo dall’interno della testata...

Localizzata al cranio in seguito a un trauma fisico, viene comunemente chiamata bernoccolo. comunemente viene definito come gonfiore, termine che non va confuso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

Altre definizioni con bozza; testata; Getto d acqua improvviso disegno abbozza to; Abbozza re, descrivere; Abbozza to, tratteggiato; Spruzzare disegnare una bozza ; Ogni volta che esce prende una testata ; Diede una famosa testata a Materazzi; Chi ci va. chiede una testata ; Da sempre contestata dagli animalisti; Cerca nelle Definizioni