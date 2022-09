Aspirano a una maglia colorata di rosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aspirano a una maglia colorata di rosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GIRINI

Significato/Curiosita : Aspirano a una maglia colorata di rosa

Flessibile. il girino respira attraverso delle branchie e si nutre generalmente di vegetali (organismo fitofago); tuttavia, alcune specie di girini si nutrono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

Altre definizioni con aspirano; maglia; colorata; rosa; aspirano gli odori; aspirano a vincere un concorso; Macchine che aspirano ; La aspirano i Tedeschi; La tonalità di azzurro per la maglia della Lazio; maglia con collo alto e risvoltato; Tessuto un po elastico a maglia rasata ing; Ruolo di pallavolo associato a una maglia diversa; colorata come la regina dei fiori; Dà una farina colorata ; Ventola colorata per bambini; Pianta colorata che fiorisce in autunno e inverno; Nome di uno dei protagonisti de Il nome della rosa ; Pigra, inoperosa ; Ha le fiancate decorate con scene della vita di santa rosa lia; Una vischiosa e odorosa secrezione delle piante; Cerca nelle Definizioni