Sta in bocca... ma non si inghiotte - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : UGOLA

Divinità fluviale che "inghiotte" l'acqua piovana.

L'ugola è un prolungamento mediano del palato molle di forma conica, che pende verticalmente al termine del cavo orale. l'ugola è composta da tessuto...

