Si grida... quando si solleva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si grida... quando si solleva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ISSA

Significato/Curiosita : Si grida... quando si solleva

Il mercante corrotto che spia indiana jones, quando vede entrare nel locale i membri della gestapo, solleva la mano gridando lo slogan (la scimmia addomesticata...

issa – clan dei somali croazia issa – antico nome greco della città di lissa (in croato vis), nell'odierna dalmazia russia issa – capoluogo dell'issinskij... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 settembre 2022

