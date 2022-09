Esplodere un colpo di arma da fuoco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esplodere un colpo di arma da fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPARARE

Significato/Curiosita : Esplodere un colpo di arma da fuoco

Un'arma da fuoco (o arma a fuoco) è un tipo di arma termobalistica che sfrutta l'energia cinetica dei gas in ebsione da una carica di lancio o scoppio...

Altri file su non sparare, baciami! (en) non sparare, baciami!, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. non sparare, baciami!, su cinedatabase...

