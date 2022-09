Cosi è anche detto l alluce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cosi è anche detto l alluce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DITONE

Significato/Curiosita : Cosi e anche detto l alluce

Nome che ne identifichi la grandezza. si ha così che il termine falange può anche identificare la prima e più lunga tra le falangi di un dito. in questo...

Il ditone/ada: è grande il nostro amor è il quarto singolo del cantante italiano gene guglielmi, pubblicato nel 1970 dall'etichetta ri-fi. il ditone –... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 settembre 2022

Altre definizioni con cosi; anche; detto; alluce; cosi è detto chi, riconosciuto da tutti, eccelle nella propria attività; cosi è conosciuto il bel parco Savello situato sul colle Aventino; cosi parla chi non vuole disturbare; cosi è un libro che si definisce un mattone; Si occupa anche delle serre; Così è anche detto un test su cui cade l esaminato meno preparato; In enigmistica è anche mnemonica; Le pesche noci sono dette anche così; Cosi è detto chi, riconosciuto da tutti, eccelle nella propria attività; È detto beeper; Così è anche detto un test su cui cade l esaminato meno preparato; Franco, campione del Mondo 82 detto il Barone; Una ciabatta che separa l alluce dalle altre dita; Ballo classico in equilibrio sull alluce fra; Dito del piede tra l alluce e il trillice; Così è anche detto l alluce ; Cerca nelle Definizioni