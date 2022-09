Si usa per scodellare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per scodellare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MESTOLO

Significato/Curiosita : Si usa per scodellare

Zone del trentino meridionale si usa anche fare la "polenta di patate" e altri ingredienti che ne arricchiscono il sapore. per fare quella di patate è sufficiente...

