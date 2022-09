Una lama in sala operatoria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una lama in sala operatoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BISTURI

Significato/Curiosita : Una lama in sala operatoria

Cercando il programma andato in onda su italia 1, vedi bisturi! nessuno è perfetto. un bisturi, in medicina, è uno strumento molto affilato utilizzato...

Altre definizioni con lama; sala; operatoria; Strumento agricolo dotato di lama usato per potare; Sono con i calama ri nel fritto misto; Lo sono lama ntini, foche e otarie; lama per farsi la barba; sala to per l acquirente; Piccola sala da pranzo o salotto; Esala nte odore nauseabondo depravato moralmente; Un insala ta preparata con diverse verdure; La branca operatoria che si Occupa degli interventi al cuore; È tagliente in sala operatoria ; Deve esserlo una sala operatoria ; Lavora in sala operatoria ; Cerca nelle Definizioni