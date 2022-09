Una cintura con la borsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una cintura con la borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MARSUPIO

Significato/Curiosita : Una cintura con la borsa

E gonne, di oggetti (spada, borsa) o decorativa. il suo nome deriva dal termine latino cingulum, che indicava la cintura civile, quella militare era detta...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi marsupio (disambigua). il marsupio è una protuberanza a forma di tasca presente nel corpo delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

