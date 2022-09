Una breve annotazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una breve annotazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : APPUNTO

Significato/Curiosita : Una breve annotazione

Pipino iii detto il breve (jupille, 714 – saint denis, 24 settembre 768) è stato maggiordomo di palazzo di neustria (741-751) e d'austrasia (747-751)...

Intellettuale riguardanti i contenuti del corso. ^ appunto: significato e definizione - dizionari, su appunto: significato e definizione - dizionari - la repubblica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con breve; annotazione; Ma il breve tto di pilotaggio; Confronta... in breve ; Victoria and Albert Museum... in breve ; breve mente questi; Breve annotazione che integra o modifica un testo; annotazione ai margini del testo; annotazione editoriale indicata con c.s; annotazione musicale di diminuzione dell'intensità; Cerca nelle Definizioni