Un... elemento del traffico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un... elemento del traffico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un... elemento del traffico

L'ausiliario del traffico (detto anche ausiliario della sosta o in gergo vigilino), in italia è una figura professionale regolamentata dall'art. 12-bis del codice...

Disambiguazione – "auto" rimanda qui. se stai cercando la rivista auto, vedi auto (periodico). l'autovettura (in forma contratta forma auto, generalmente automobile)...